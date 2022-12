Polizeirapport

Tödlicher Arbeitsunfall beim Auhafen in Muttenz BL

Bild: Screenshot Googlemaps

Bei einem Arbeitsunfall am frühen Montagmorgen ist beim Rangierbahnhof Auhafen in Muttenz BL ein Mann tödlich verletzt worden. Der 47-Jährige wurde bei Arbeiten auf einem Bahnwagen durch einen Stromschlag so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 07.45 Uhr, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. Warum es zum Unfall gekommen sei, sei noch unklar und Gegenstand von Abklärungen durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft. (sda)