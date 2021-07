Schweiz

Polizeirapport

Kurve verpasst: 76-Jähriger stürzt mit Auto in die Tiefe und stirbt



Kurve verpasst: 76-Jähriger stürzt mit Auto in die Tiefe und stirbt



Ein 76-jähriger Mann ist am Donnerstag auf dem Weg von der Alp Stockneregg nach Stein SG gewesen, als er mit seinem Auto 30 Meter den Hang hinunterstürzte und mit einem Baum zusammenstiess. Er kam beim Unfall ums Leben.

Bild: Kapo SG

Der im Toggenburg wohnhafte Mann sei am Nachmittag noch auf der Alp gewesen und habe sich dann auf den Weg zu seinen Bekannten gemacht. Dort kam er aber nie an und wurde vermisst, wie Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation bei der Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Bild: Kapo SG

Sein Auto wurde am Donnerstagabend, kurz nach 20.15 Uhr total beschädigt gefunden. Der 76-jährige Schweizer war bereits tot, wie die Kantonspolizei am Freitag schrieb. Aus unbekannten Gründen hatte der Mann auf dem Weg nach Stein die Herrschaft über sein Auto verloren und war in einer Linkskurve geradeaus gefahren.

Bild: Kapo SG

Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei und der Feuerwehr, sowie ein Rettungsteam und die Staatsanwaltschaft standen im Einsatz. (sda)



DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung