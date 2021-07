Schweiz

«Massive Verschmutzung» der Lorze bei Zug – Feuerwehr legt Ölsperren aus



Eine unbekannte Substanz hat am Dienstagnachmittag in der Lorze bei Zug zu einer beträchtlichen Verschmutzung geführt. Die Zuger Polizei spricht von einer «massiven Verschmutzung». Die Feuerwehr legte bei der Einmündung eines Kanals und beim Einfluss der Lorze in den Zugersee Ölsperren aus. Zu einem Fischsterben kam es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Die Verschmutzung der Lorze entdeckte ein Passant gegen 17.30 Uhr, wie die Kantonspolizei am Abend mitteilte. Umgehend rückte die Freiwillige Feuerwehr Zug aus. Sie saugte die unbekannte Flüssigkeit bei den Ölsperren ab.

Auffälligkeiten waren im Gewässer nicht zu entdecken. Das kantonale Amt für Umwelt analysiert die Wasserproben. Nach ersten Ermittlungen muss die Substanz durch den Göblikanal in die Lorze geflossen sein. Der genaue Ursprung war am Abend nicht bekannt. Nach dem Verursacher wurde gesucht. (sda)

