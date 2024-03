Polizeirapport

Autofahrer flüchtet mit Kokain und Alkohol intus vor Urner Polizei

Ein 20-jähriger Mann hat im Kanton Uri bei einer Fahrt mit seinem Auto und auf der Flucht vor der Polizei das Gesetz gleich mehrfach gebrochen. Er war ohne Führerausweis unterwegs und hatte obendrein Alkohol sowie Drogen konsumiert.

Der Mann war am Samstag kurz vor 21.30 Uhr am Steuer des Wagens mit italienischen Kennzeichen auf der Axenstrasse in Richtung Süden unterwegs. Dabei überholte er mehrmals und war unsicher unterwegs, wie die Urner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Nach einem Tunnel durchbrach er eine Kontrollstelle der Polizei mit hoher Geschwindigkeit und fuhr davon.

Der Lenker und sein 21-jähriger Mitfahrer stellten den Wagen später bei einem nahegelegenen Parkplatz vor einem Lebensmittelgeschäft ab und flüchteten zu Fuss. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen schliesslich anhalten. Sie machten zunächst geltend, dass ein unbekannter Dritter den Wagen gelenkt hatte.

Beim Fahrzeuglenker stellte die Polizei 0,88 Promille Alkohol fest. Zudem wurde er positiv auf Kokain und Beruhigungsmittel getestet. Im Auto stellten die Beamten eine kleine Menge Kokain sicher. Der Mann muss sich laut Polizei wegen mehrerer Gesetzesverstösse vor der Staatsanwaltschaft verantworten. (sda)