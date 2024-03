Polizeirapport

Zwei Minderjährige nach Brandstiftung im Kanton Waadt angezeigt

Die Kantonspolizei Waadt hat zwei Minderjährige identifiziert, die verdächtigt werden, Brandstiftungen in Payerne und Granges-près-Marnand im Kanton Waadt begangen zu haben. Sie wurden beim Jugendgericht angezeigt und für sechs Tage in Untersuchungshaft genommen.

Insgesamt acht Fälle von Brandstiftung, unter anderem Vegetationsbrand, Brand von Bäumen und Sträuchern sowie Sachbeschädigung an einem Gebäude waren zwischen Ende Januar und Ende Februar in den beiden Waadtländer Gemeinden verübt worden, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Dienstagabend in einer Mitteilung feststellte.

Die Ermittlungen hätten ergeben, dass diese Straftaten von einem 14-jährigen französischen Staatsangehörigen und einer 16-jährigen Schweizerin begangen worden seien. Die Beiden sind in der Region wohnhaft.

Die beiden Jugendlichen haben die Taten zugegeben. Sie wurden bei der Jugendgerichtsbarkeit angezeigt und werden demnächst vor Gericht gestellt. Die Gesamtschadenssumme ist noch nicht geschätzt. Bisher wurden sechs Strafanzeigen eingereicht. (hkl/sda)