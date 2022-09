Polizeirapport

Fahrzeugtransporter brennt auf A2 bei Augst BL aus

Bild: Kapo bl

Ein Fahrzeugtransporter ist auf der Autobahn A2 bei Augst BL am Mittwoch ausgebrannt. Der Brand brach um 03.30 Uhr aus und konnte rasch von der Feuerwehr gelöscht werden. Sowohl der Transporter wie auch ein geladenes Auto wurden zerstört, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft schrieb. Personen wurden keine verletzt.

Der 38-jährige Lenker des Transporters fuhr mit dem Personenwagen beladen von Süden her in Richtung Basel. Kurz nach dem Zusammenschluss der Autobahnen A2 und A3 bemerkte er einen Rauchgeruch im Fahrzeug, wie es in der Polizeimeldung weiter hiess. Daraufhin habe er den Transporter auf dem Pannenstreifen abgestellt und die Feuerwehr alarmiert.

Der Brand brach gemäss Meldung im Motorraum des Transporters aus. Die Polizei ging von einer technischen Ursache aus. (sda)