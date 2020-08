Schweiz

Polizeirapport

Hinwil: Auto geklaut, Unfall gebaut, wieder Auto geklaut



19-Jähriger klaut Auto. Baut Unfall. Klaut noch ein Auto, um in den Spital zu fahren



Irre Fahrt im Zürcher Oberland: Ein 19-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in Hinwil gemeinsam mit vier Kollegen ein Auto geklaut.



Auf der Höhenstrasse in Hinwil verliert der Lenker die Kontrolle über den Wagen. Er gerät über den rechten Fahrbahnrand und stürzt rund zwei Meter die Böschung hinunter. Beim Sturz werden zwei der Insassen verletzt, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Die fünf Kollegen versuchen noch, mit dem Auto weiterzufahren – doch weit kommen sie nicht, es ist zu stark beschädigt. Also klauen sie in Girenbach einen weiteren Wagen und fahren in Richtung Wetzikon weiter, um die beiden Verletzten ins Spital zu bringen.

Im Verlauf des Sonntags können der Fahrer und die vier Insassen verhaftet werden. Der Lenker hat keinen Führerausweis. (mlu)

