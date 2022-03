Mann bei Streit in Zürcher Wohnung schwer verletzt

Ein Mann ist am Donnerstag in seiner Wohnung in der Stadt Zürich von einem Besucher attackiert und lebensbedrohlich verletzt worden. Der 58-Jährige musste im Spital notoperiert werden.

Ein Anwohner am Schlierenberg meldete der Stadtpolizei kurz nach 17.45 Uhr, dass bei einem Nachbar ein Streit im Gange sei und jemand um Hilfe rufe. Die Polizisten fanden daraufhin in der Wohnung den schwerverletzten Mann vor.

Der unbekannter Täter flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen, denen am späten Donnerstagnachmittag zwischen der Kirche Suteracher und dem Hallenbad Altstetten etwas aufgefallen ist. Die Ermittlungen führen die Staatsanwaltschaft für schwere Gewaltkriminalität und die Kantonspolizei Zürich. (sda)