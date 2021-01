Schweiz

Polizeirapport

Lebende Fische in Urtenen-Schönbühl BE ausgesetzt – Polizei sucht Zeugen



Am Montagabend ist in Urtenen-Schönbühl ein Aquarium mit lebenden Zierfischen aufgefunden worden. Die Hintergründe sind unklar. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Bild: Kapo BE

Kurz vor 20.20 Uhr am Montagabend wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass ausserhalb der Entsorgungsstelle an der Holzgasse in Urtenen-Schönbühl ein Aquarium mit lebenden Zierfischen abgestellt worden sei.

Eine Patrouille fand die Zierfische und übergab sie in die Obhut von Fachleuten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zur Klärung der Hintergründe hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die am Montag, 11. Januar 2021, in der Zeit zwischen 12.30 und 20.15 Uhr im Bereich der Entsorgungsstelle Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Aquarium oder dessen Besitzer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 638 81 11 zu melden. (aeg)

