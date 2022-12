Alkoholisierte Autofahrerin landet in Ettingen BL in Strassengraben

Polizeirapport

Betrunkene Autofahrerin landet in Ettingen BL in Strassengraben

Bild: Kapo bl

Eine 53-jährige Autofahrerin ist am Dienstagabend in Ettingen BL frontal in eine Verkehrsinsel gefahren und danach im Strassengraben gelandet. Verletzt wurde beim Unfall niemand, die Frau hatte über 2 Promille Alkohol intus.

Sie war kurz vor 22.00 Uhr von Aesch her in Richtung Ettingen unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Auto verlor, wie die Polizei Basel-Landschaft am Mittwoch mitteilte. Das Fahrzeug geriet ins Ackerland und kam schliesslich am Strassenrand zum Stillstand. Es musste abtransportiert werden. Die Lenkerin wird angezeigt, ein Atemalkoholtest bei ihr hatte umgerechnet über 2.2 Promille ergeben. (sda)