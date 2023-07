Polizeirapport

Töfffahrer und Mitfahrerin bei Frontalkollision erheblich verletzt

Ein 21-Motorradfahrer und seine 19-jährige Mitfahrerin sind am Samstagnachmittag auf der Strasse vom Oberalppass in Richtung Andermatt UR bei einem Überholmanöver frontal in ein korrekt entgegenkommendes Auto gefahren. Beide wurden bei dem Unfall erheblich verletzt.

Der Töfffahrer sei durch den Rettungsdienst ins Kantonsspital gefahren worden, seine Beifahrerin mit einem Helikopter in ein anderes Spital, teilte die Kantonspolizei Uri am Sonntag mit. Die beiden Insassen des Autos mit ausländischem Kennzeichen, ein 32-jähriger Mann und eine 30-jährige Frau, seien unverletzt geblieben.

An den Fahrzeugen sei ein Sachschaden in der Höhe von 72'000 Franken entstanden. Die Oberalpstrasse sei im Unfallbereich während rund eineinhalb Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt worden. (sda)