Polizeirapport

Polizei meldet Schussabgabe in Wohlen – eine Person ist tot, mutmasslicher Täter verhaftet

In Wohlen ist es an der Villmergerstrasse zu einem Zwischenfall gekommen. Die Kantonspolizei meldet, dass eine Person nach einer Schussabgabe verstorben ist. Ein Kind befindet sich im Spital.

Marc Ribolla, Nadja Rohner / ch media

In Wohlen ist es an der Ecke Villmergerstrasse/Quellenweg zu einer Schussabgabe gekommen. bild: marc ribolla

Was am Sonntagmorgen in Wohlen genau passiert ist, ist momentan noch unklar. Wie Polizei-Sprecher Adrian Bieri sagt, sind kurz nach 10 Uhr mehrere Schüsse gefallen. Eine Person ist gestorben; ob Frau oder Mann, kann der Sprecher noch nicht sagen. Ein Kind wurde verletzt, es befindet sich bereits im Spital. Der mutmassliche Täter sei verhaftet und abgeführt worden. Das Motiv und die genaueren Umstände sind laut Bieri noch in Abklärung.

Die Schüsse fielen kurz nach 10 Uhr. bild: marc ribolla

Abgesperrt ist der Bereich um ein kleines Hochhaus an der Ecke Villmergerstrasse-Quellenweg. Hier befand sich früher das Hotel Freiämterhof plus normale Wohnungen. Die verbliebenen Hotelzimmer werden nun auch zu Wohnungen umgebaut. Das Baugesuch lag im April auf.

Bereits im Juni war es in Wohlen zu einem Tötungsdelikt gekommen. In einem Wohnquartier am Juchliweg wurde ein 26-Jähriger bei einem Streit durch Stichverletzungen getötet.

Update folgt ... (aargauerzeitung.ch)