Töfffahrer knallt in Guttannen BE in Auto und verletzt sich schwer

Der Fahrer war wohl mit der vor ihm fahrenden Lenkerin zusammengestossen. (Symbobild) Bild: shutterstock

Ein Töfffahrer ist am Samstagmorgen in Guttannen auf der Fahrt in Richtung Grimselpass mit einem Auto frontal zusammengestossen. Ein Helikopter flog ihn schwerverletzt ins Spital. Eine weitere Töfflenkerin verletzte sich leicht und konnte selber zum Arzt gehen.

Ersten Erkenntnissen zufolge stiess der Schwerverunfallte am Samstagmorgen mit der vor ihm fahrenden Motorradlenkerin zusammen, wie die Kantonspolizei Bern am Samstagnachmittag schrieb. Anschliessend sei er auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er mit dem Auto zusammenprallte. Die Strasse musste für die Bergung eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. (sda)