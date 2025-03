Polizeirapport

Grosser Polizeieinsatz in Wetzikon ZH – Mann greift Ehefrau und andere an

Bei einem Gewaltdelikt in Wetzikon sind am Freitagmorgen drei Personen verletzt worden. Der mutmassliche Täter, ein 39-jähriger Kosovare, wurde verhaftet.

Eine Polizistin beim Einsatz in Wetzikon. Bild: brk news

Der Mann griff gegen 9.30 Uhr in einer Wohnung eine 36-jährige Kosovarin sowie einen 31-jährigen Afghanen an, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitagnachmittag mitteilte. Beide wurden mittelschwer verletzt.

Ein 14-jähriges Mädchen, das sich ebenfalls in der Wohnung befand, erlitt leichte Verletzungen. Alle Verletzten mussten in ein Spital gebracht werden. Der mutmassliche Täter konnte fliehen, wurde aber am Mittag in Zürich verhaftet.

Warum es zu der Tat kam, in welcher Beziehung Täter und Opfer standen und wie die Personen verletzt wurden, teilte die Polizei nicht mit. Die Ermittlungen laufen. (rbu/dab/hkl/sda)