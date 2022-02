Unbekannte legen Steine auf SBB-Bahngleis in Oensingen SO

Eine unbekannte Täterschaft hat am Sonntagnachmittag in Oensingen SO mehrmals Steine auf ein SBB-Bahngleis gelegt. Obwohl ein IC-Schnellzug über die Steine fuhr, entstand gemäss Kantonspolizei Solothurn wohl kein Schaden.

Die Steine wurden im Bereich der SBB-Unterführung «Sternenweg» in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr auf die Bahngleise gelegt, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Nachdem ein IC-Schnellzug um 14.11 Uhr über die mutwillig deponierten Steine gefahren war, stellte ein SBB-Mitarbeiter gegen 15.00 Uhr an derselben Örtlichkeit erneut mehrere grössere Steine auf den Gleisen fest. Gemäss ersten Abklärungen dürfte kein Schaden entstanden sein, weder an den Gleisen noch am Zug.

Die Kantonspolizei leitete Ermittlungen wegen Störung und Gefährdung des Eisenbahnverkehrs ein. Sie sucht Zeugen. Personen, die am Sonntagnachmittag im Bereich Staadackerstrasse/Unterführung «Sternenweg» Beobachtungen machten. (sda)