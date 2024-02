Polizeirapport

Fahrerflucht in Seuzach (ZH): Auto fährt Fussgängerin an und verschwindet

Eine Fussgängerin ist am Mittwochabend in Seuzach auf dem Trottoir der Welsikonerstrasse von einem Auto erfasst worden. Als die 60-Jährige am Boden lag überrollte der Wagen ihre Beine. Der Lenker oder die Lenkerin des Unfallautos fuhr ohne anzuhalten davon.

Der Unfall ereignete sich zwischen 20.15 und 20.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Warum der von der Strehlgasse kommende Personenwagen die Frau erfasste, die auf dem Trottoir unterwegs war, ist unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft untersuchen die Unfallursache.

Personen, die Angaben zum Unfall oder zum unbekannten Personenwagen (allenfalls dunkler SUV) machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich in Verbindung zu setzen: 058 648 48 48. (yam/sda)