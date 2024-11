Polizeirapport

Grillstand in Kloten geht plötzlich in Flammen auf – 4 Verletzte

Bei einem Unfall an einem Grill in einer Buvette im Eissportzentrum Schluefweg in Kloten sind am Mittwochabend vier Personen teils schwer verletzt worden. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte, kam es kurz nach 21.30 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Gasaustritt am Grill des Imbissstandes, der eine Stichflamme auslöste und es zu einer Verpuffung kam.

Ein 76-jähriger Mann habe dabei schwere Verletzungen erlitten. Zwei Frauen im Alter von 19 und 61 Jahren sowie ein 77-jähriger Mann zogen sich mittelschwere Verletzungen zu, wie die Polizei weiter schrieb. Alle Verletzten, die zum Zeitpunkt des Vorfalls in dem Imbissstand arbeiteten, wurden nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort von Ambulanzteams in umliegende Spitäler gebracht.

Die genaue Ursache des Ereignisses wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich untersucht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Franken geschätzt. (sda)