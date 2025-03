Nach kurzer Zeit gelang es dem Opfer, aus seinem Auto zu flüchten und die Polizei zu alarmieren. Bild: keystone

Polizeirapport

Mann entführt 27-Jährigen in Pfäffikon ZH – Polizei verhaftet ihn

Die Kantonspolizei Zürich hat am Freitag einen 64-jährigen Schweizer verhaftet. Der Mann steht im Verdacht, am 13. Februar in Pfäffikon ZH einen 27-jährigen Mann entführt zu haben.

Der 27-Jährige stieg am Donnerstagabend, 13. Februar, auf einem Parkplatz in Pfäffikon in sein Auto, als unvermittelt ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Mann ebenfalls in das Auto stieg, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Der Entführer zwang den Fahrer, mutmasslich unter Waffengewalt, loszufahren.

Nach kurzer Zeit gelang es dem Opfer, aus seinem Auto zu flüchten und die Polizei zu alarmieren. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb vorerst erfolglos.

Weitere Ermittlungen führten zur Identifizierung des Tatverdächtigen. Bei der Hausdurchsuchung nach dessen Verhaftung stellte die Polizei mehrere Waffen sowie Munition sicher.

Die Hintergründe der Entführung und das genaue Motiv sind laut Mitteilung noch nicht restlos geklärt, die Ermittlungen dauern an. Die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft für den Beschuldigten beantragt. (sda)