Polizeirapport

Strahler stirbt bei Sturz unterhalb des Fedenstocks im Kanton Uri

Ein 36-jähriger Strahler ist am Samstag unterhalb des Fedenstocks in Gurtnellen UR abgestürzt und ums Leben gekommen. Der Verunfallte befand sich mit einem Kollegen bei einer Kluft am Strahlen, wie die Kantonspolizei Uri am Sonntag mitteilte.

Aus laut der Mitteilung der Polizei noch nicht abschliessend bekannten Gründen verlor der Mann den Halt, stürzte rund 200 Meter in die Tiefe und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Sein Strahler-Kollege blieb unverletzt, wie es weiter hiess.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Uri durch die Kantonspolizei erfolgen. Im Einsatz standen neben der Polizei auch die Rettungsflugwacht (Rega), Helikopter-Rettungsspezialisten, der Rettungsdienst Uri, das Care Team Uri sowie ein lokales Bestattungsunternehmen. (sda)