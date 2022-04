Schusswechsel in Wallisellen ZH – Mann und Frau tot

In Wallisellen im Kanton Zürich ist es am Mittwochmorgen zu einem Grosseinsatz der Polizei gekommen. Bei einer Schiesserei starben zwei Personen - ein Mann und eine Frau, wie die Kantonspolizei Zürich am frühen Donnerstagmorgen bekanntgab. (sda)