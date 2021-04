Schweiz

Lagerhalle in Sargans SG steht in Vollbrand



Auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in Sargans SG ist am Samstag eine Halle in Brand geraten. Glücklicherweise seien nach derzeitigen Erkenntnissen keine Personen zu Schaden gekommen.

In der Halle sei wahrscheinlich Holz gelagert worden, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Samstag. Er bestätigte damit eine Meldung des Onlineportals Blick.ch. Die Löscharbeiten liefen.

Der Kantonspolizei St. Gallen seien keine Meldungen über Verletzte bekannt. Dies sagte Mediensprecher Daniel Hug gegenüber dem Online-Portal FM1 Today.

Allem Anschein nach hätten sich keine Personen im Recycling-Center befunden. Die Polizei erfuhr kurz nach dem Mittag vom Brand im Ecohof. Aktuell ist die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt.

