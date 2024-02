Polizeirapport

Femizid in Binningen – Opfer ist identifiziert

Am Dienstag ist in Binningen BL eine Frau tot in ihrem Haus aufgefunden worden. Sie wurde jetzt identifiziert: Es handelt sich um eine 38 Jahre alte Schweizerin. Täter sei mutmasslich ihr Ehemann, ein 41-jähriger Schweizer, der festgenommen wurde. Das Ehepaar hat zwei Kinder, die betreut werden, wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag mitteilte.

Das Opfer des Femizids sei ein ehemaliges Model, wie «20 Minuten» schreibt. Anfang der 2000er-Jahre habe sie die Wahl zur Miss Nordwestschweiz gewonnen und später an der Miss-Schweiz-Wahl teilgenommen. Aus ihrem Laufsteg-Know-how habe die gelernte Kauffrau danach Kapital geschlagen und ein erfolgreiches Business als Catwalk-Coach aufgezogen.

Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft geht gemäss Communiqué von einem Tötungsdelikt aus und hat gegen den Mann ein entsprechendes Strafverfahren eröffnet. Sie habe beim Zwangsmassnahmengericht die Untersuchungshaft beantragt. Es gilt die Unschuldsvermutung. (sda)