Polizeirapport

Drohnen-Attacke am Rheinfall: Mutter schützt Tochter in letzter Sekunde

Flugalarm am Rheinfall: Beinahe crashte am Sonntag eine Drohne in ein Mädchen. Die Mutter konnte das Fluggerät mit der Hand abwehren.

Die Drohen flog von Rheinfall her. Bild: Shutterstock

Die Touristenfamilie war am Nachmittag am Rheinfallquai in Neuhausen am Rheinfall unterwegs, als plötzlich vom Rheinfall her eine Drohne auf die Familie zuflog. Nach dem Schlag der Mutter krachte das Fluggerät auf den Boden. Verletzt wurde niemand, wie die Schaffhauser Polizei am Dienstag mitteilt.

Wer die abgestürzte Drohne geflogen hat, ist im Moment noch unklar. Die Schaffhauser Polizei ermittelt. Sicher ist: Die Drohne wurde von sichergestellt. (red)