Polizeirapport

Schaffhauser Polizei verhaftet Mann vor Sextreffen mit Jugendlicher

Bild: sda

Die Schaffhauser Polizei hat vor einer Woche einen mutmasslichen Sexualstraftäter verhaftet. Der 26-Jährige hatte sich «auf sozialen Medien interessiert an sexuellen Treffen mit unter 16-Jährigen» gezeigt, wie die Polizei am Freitag mitteile

Der Mann hatte auf Freitag vor einer Woche mit einer Chat-Partnerin ein Treffen in der Stadt Schaffhausen vereinbart, wie es in der Mitteilung heisst. Am vereinbarten Treffpunkt warteten dann an jenem frühen Abend aber Schaffhauser Polizisten.

Nach der Verhaftung und der ersten polizeilichen Befragung wurde der 26-Jährige der Staatsanwaltschaft zugeführt. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Ihm werden gemäss Mitteilung unter anderem versuchte sexuelle Handlungen mit Kindern vorgeworfen. Polizei und Staatsanwaltschaft klären Motiv und Umfang der strafbaren Handlungen nun weiter ab. (sda)