Bild: Zuger Polizei

Polizeirapport

6-Jähriger in Auffahrt von Auto angefahren – tot

Ein Knabe ist am Donnerstagnachmittag in Unterägeri ZG bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Sechsjährige wurde um 16:30 Uhr in einer Zufahrt zu einer Liegenschaft von einem Auto angefahren.

Der Knabe habe so schwere Verletzungen erlitten, dass er trotz rascher medizinischer Hilfe auf der Unfallstelle verstorben sei, teilten die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Freitagmorgen mit.

Wie es zu der Kollision zwischen dem Auto und dem Kind kommen konnte, wird gemäss der Mitteilung von der Zuger Polizei und der Staatsanwaltschaft untersucht. Die Klärung der Todesursache wird durch das Institut für Rechtsmedizin Zürich vorgenommen. (sda)