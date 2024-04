Polizeirapport

Unfälle auf Schweizer Autobahnen führen zu Staus auf A1 und A7 – Rega im Einsatz

Auf der A1 zwischen Winterthur-Ost und Matzingen TG kam es zu einem Unfall. Die A1 ist dort in beide Richtungen gesperrt. Gemäss «Züri Today» ereignete sich der Unfall bei Bertschikon ZH. Bei dem Unfall seien vier Fahrzeuge involviert. Auch die Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega) ist vor Ort.

Auch auf der A7 kam es gemäss TCS zu rund einem Dutzend Unfällen gleichzeitig. So wurde die Autobahn zwischen Winterthur und Kreuzlingen TG gesperrt. Die Kantonspolizei sperrte die Autobahn wegen der vereisten Fahrbahn zwischenzetilich Attikon ZH und Kreuzlingen TG komplett. Bei diesen Unfällen auf der A7 hätten sich drei Personen verletzt, bestätigte ein Sprecher der Kantonspolizei Thurgau einen Bericht von «20 Minuten». Zwei Verunfallte hätten ins Spital gebracht werden müssen.

Als Grund für die Unfälle werden die schwierigen Fahrbedingungen und die Eisglätte genannnt.

Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen auf der A6 bei Wichtrach

Bei mehreren Verkehrsunfällen auf der Autobahn A6 bei Wichtrach haben sich am Mittwochabend vier Personen verletzt. Die Kantonspolizei Bern sperrte den Autobahnabschnitt zwischen Kiesen und Rubigen für mehrere Stunden, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen der Polizei kollidierten kurz nach 19 Uhr drei Autos zwischen Kiesen und Rubigen in Fahrtrichtung Bern. Eine Autolenkerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurde von Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern befreit.

Kurz danach kam es in derselben Fahrtrichtung zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lieferwagen. Der Anhänger des Lieferwagens kippte dabei auf die Überholspur. Im gleichen Abschnitt in Fahrtrichtung Thun kollidierte etwa zeitgleich ein weiteres Auto mit einer Leitplanke, hiess es in der Mitteilung.

Eine verletzte Person wurde von der Ambulanz ins Spital gebracht, zwei weitere mussten sich in ärztliche Pflege begeben.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen und Spezialdienste der Kantonspolizei Bern, die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern, mehrere Ambulanzteams, Mitarbeitende des Autobahnwerkhofes und Abschleppdienste.

Der Autobahnabschnitt zwischen Kiesen und Rubigen blieb bis zirka 23.45 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zu den Unfallursachen sind im Gang. (rbu/sda)