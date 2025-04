Polizeihündin Unah (Archivbild). Bild: Kantonspolizei Zug

Polizeirapport

Polizeihunde schnappen in Baar ZG drei junge mutmassliche Einbrecher

Zwei Polizeihündinnen haben im zugerischen Baar in der Nacht auf Samstag drei mutmassliche Einbrecher gestellt. Diese stehen im Verdacht, in ein Geschäft eingebrochen zu sein.

Bei den Festgenommenen handelt es sich den Angaben zufolge um zwei Marokkaner und einen Algerier. Die drei jugendlichen Asylbewerber seien nicht im Kanton Zug gemeldet, hiess es. Die Jugendanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung gegen sie.

Wie wurden sie geschnappt?

Die Zuger Polizei erhielt um 02.30 Uhr mehrere Meldungen zu dem Einbruch an der Dorfstrasse, wie sie am Samstag mitteilte. Bei ihrem Eintreffen am Ort des Einbuchs waren die Täter bereits geflüchtet.

Die Verdächtigen versteckten sich laut Communiqué zunächst zwischen zwei Schulhäusern und hinter einem Gartenhaus. Einer von ihnen wurde bereits dort durch Polizeihündin Paya gestoppt, die beiden anderen nur wenige Meter weiter durch die zweite Hündin mit dem Namen Unah.

Polizeihündin Paya (Archivbild). Bild: Kantonspolizei Zug

(sda)