Polizeirapport

Mann stirbt in Zürich nach Badeunfall beim Flussbad Oberer Letten

Trotz eingeleiteter Reanimierungsmassnahmen ist am Sonntagnachmittag ein 23-jähriger Mann in Zürich nach einem Badeunfall verstorben. Der Unfall ereignete sich beim Flussbad Oberer Letten, wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntagabend mitteilte.

Die Meldung, dass ein Mann im Flussbad reanimiert werde, ging laut Polizeiangaben um 17.30 Uhr ein. Erste polizeiliche Abklärungen ergaben, dass der Mann zuvor durch eine Rettungsschwimmerin im Wasser entdeckt und geborgen worden war. Der junge Mann verstarb noch vor Ort.

Die genauen Umstände sowie die Todesursache werden nun durch die Stadtpolizei Zürich, das Institut für Rechtsmedizin Zürich sowie die zuständige Staatsanwaltschaft abgeklärt. (sda)