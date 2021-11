Sechs verletzte Personen nach Unfall in Ebnet LU

Bei der Frontalkollision zweier Autos auf der Kantonsstrasse in Ebnet LU sind am Sonntagabend sechs Personen verletzt worden, drei davon schwer. Die verunfallten Personen wurden mit der Rega und dem Rettungsdienst in umliegende Spitäler eingeliefert.

Alle Insassen verletzen sich bei der Kollision. Bild: Luzerner Polizei

Der Unfall ereignete sich kurz vor 19.00 Uhr. Ein Autofahrer und ein Beifahrer fuhren von Entlebuch auf der Hauptstrasse Richtung Wolhusen, wie die Luzerner Polizei am frühen Montagmorgen bekannt gab. Aus noch ungeklärten Gründen geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Personenwagen, der mit vier Personen besetzt war.

Durch die heftige Kollision verletzten sich sämtliche Insassen. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 15'000 Franken. Der Verkehr auf der Kantonsstrasse musste für rund dreieinhalb Stunden örtlich umgeleitet werden. Die Staatsanwaltschaft Sursee untersucht den Unfall. Im Einsatz standen die Luzerner Polizei, mehrere Ambulanzen, zwei Rega-Helikopter und die Feuerwehren Wolhusen und Entlebuch. (saw/sda)