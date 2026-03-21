Polizeirapport

Einbrecher flüchtet in Diepoldsau SG auf Kran

Drei Männer sind am Freitagabend in Diepoldsau SG in einen Betrieb eingebrochen. Einer von ihnen flüchtete auf einen 20 Meter hohen Kran. Die Kantonspolizei St.Gallen nahm alle drei Einbrecher fest.

Bereits am Freitagmorgen gegen 3 Uhr hatten sich die drei Rumänen im Alter von 29, 35 und 39 Jahren Zutritt zum Areal an der Schwellistrasse verschafft. Sie versuchten, ein Rolltor aufzuhebeln, und schlugen ein Fenster ein, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Samstag mitteilte. Dann haben sie offenbar den Ort verlassen.

Einbrecher kehren zum Tatort zurück

Erst am Abend des gleichen Tages kehrten sie zurück. Um 21 Uhr wurde die Kantonspolizei über einen laufenden Einbruch an der Schwellistrasse informiert.

Bei der Durchsuchung des Areals nahm die Kantonspolizei zwei männliche Personen fest. Die dritte Person flüchtete auf einen Kran und kletterte auf das Gegengewicht in rund 20 Meter Höhe. Nach Eintreffen der örtlichen Feuerwehr, die zur Rettung aufgeboten wurde, konnte der Mann dazu bewegt werden, selbständig wieder vom Kran herunterzuklettern. Auch er wurde festgenommen. Der 39-jährige Mann war zudem zur Verhaftung ausgeschrieben.

Ob sie etwas geklaut haben, ist noch nicht bekannt. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden.

Bei den drei Männern handelt es sich um Rumänen ohne Wohnsitz in der Schweiz. (sda)