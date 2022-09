Polizeirapport

Bleniotal: Einer der verletzten Jugendlichen ist verstorben

Einer der beiden Jugendlichen, die am Sonntag im Bleniotal verunfallt sind, ist an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Das teilte die Tessiner Kantonspolizei am Freitagabend mit.

Bei einer Wanderung in einer Gruppe in der Region Ghirone war der 14-jährige Italiener beim Absturz eines Gleichaltrigen mitgerissen worden. Sein Kollege, ebenfalls Italiener, hatte den Absturz nicht überlebt. Ein 14-jähriger Knabe aus der Schweiz wollte den beiden Jugendlichen zu Hilfe eilen, stürzte dabei ebenfalls ab und wurde verletzt.

Die beiden Schwerverletzten wurden mit einem Rega-Helikopter ins Spital gebracht. Den Gesundheitszustand des Schweizer Jugendlichen erwähnte die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung vom Freitag nicht. (yam/sda)