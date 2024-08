Polizeirapport

Mobiliar aus Fenster geschmissen: Polizei nimmt 35-Jährigen in Gewahrsam

Am Mittwoch ist es in Gais im Kanton Appenzell Ausserrhoden zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein Mann warf mehrere Gegenstände aus dem Fenster und verletzte eine Person. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam und wies ihn in eine psychiatrische Klinik ein.

Die Gegenstände, die der Mann aus dem Fenster geworfen hat. Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

Am Mittwoch, kurz vor 12 Uhr, erhielt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden die Meldung, dass in Gais ein Mann diverses Mobiliar aus dem Fenster auf die direkt angrenzende Hauptstrasse werfe. Dabei wurde ein vorbeifahrendes Auto von einem Gegenstand an der Frontscheibe getroffen.

Die ausgerückten Einsatzkräfte konnte einen 35-Jährigen auf dem Balkon ausfindig machen und im Rahmen der polizeilichen Intervention überwältigen und in Gewahrsam nehmen. Aufgrund des psychischen Ausnahmezustandes des Mannes verfügte der zusätzlich aufgebotene Amtsarzt eine fürsorgliche Unterbringung in einer Spezialklinik.

Weiter heisst es in der Mitteilung, dass eine Mitbewohnerin des Mannes, welche sich ebenfalls in der Wohnung befand, von einem Gegenstand getroffen und verletzt wurde. Sie erlitt am Kopf eine Rissquetschwunde und begab sich im Anschluss an die Gewahrsamnahme des Mannes selbständig zum Arzt. Am getroffenen Auto entstand zudem Sachschaden von über tausend Franken.

