Auto rammt in Gunzwil Steinpfosten – zwei Verletzte

Schweiz

Polizeirapport

Gunzwil LU: Auto rammt Steinpfosten – zwei Verletzte



Aus noch ungeklärten Gründen ist ein Autofahrer am Mittwoch kurz nach 18.15 Uhr in einer Kurve in Gunzwil von der Strasse abgekommen und in mehrere Steinpfosten geprallt. Der Fahrzeuglenker und seine Beifahrerin wurden beim Unfall verletzt.

Bild: Kapo Lu

Der 69-jährige Autofahrer wurde mit der Rega ins Spital geflogen, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beifahrerin wurde mit der Ambulanz ins Spital gefahren.

Die Strasse war nach dem Unfall während zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 26‘000 Franken. (sda)