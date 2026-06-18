Polizeirapport

Sitten VS: Frau stürzt beim Putzen aus Fenster und stirbt

Eine 55-jährige Frau ist am Mittwoch in Sitten VS aus dem Fenster ihrer Wohnung gestürzt und später im Spital gestorben. Sie hatte offenbar ein Fenster gereinigt, als sie in die Tiefe fiel.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17.00 Uhr, als die 55-jährige Schweizerin die Fenster ihrer Wohnung reinigte. Aus noch ungeklärten Gründen sei sie dabei in die Tiefe gestürzt, hiess es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Wallis vom Donnerstag.

Umgehend alarmierte Rettungskräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation hätten vor Ort Erste Hilfe geleistet. Ein Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Frau dann ins Spital von Sitten, wo sie ihren Verletzungen erlag.

Die Walliser Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln. (sda)