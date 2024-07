Polizeirapport

Unbekannter nach Sprung in Limmat in Zürich vermisst

Ein unbekannter Mann ist in der Nacht auf Sonntag in der Limmat untergegangen und nicht mehr aufgetaucht. Er sprang beim Pier 7 in Zürich mit Kleidern und Schuhen ins Wasser.

Der Mann schwamm gegen 1 Uhr in Richtung angelegter Boote und ging plötzlich unter, wie die Stadtpolizei am Sonntag mitteilte. Die Wasserschutzpolizei suchte noch in der Nacht nach ihm, musste aber wegen der Dunkelheit aufgeben. Seit den Morgenstunden sucht sie wieder nach dem Vermissten. (sda)