Polizeirapport

Unbekannter verletzt Barbesucher durch Schussabgabe in Dietikon

Eine unbekannte Person hat am Donnerstagabend einen 48-jährigen Mann im Aussenbereich einer Bar in Dietikon ZH durch einen Schuss verletzt. Der Mann wurde ins Spital gebracht.

Der Polizei wurde gemeldet, dass ein Mann mutmasslich durch einen Feuerwerkskörper am Oberkörper verletzt wurde, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Vor Ort fand die Polizei jedoch Hülsen und Projektile. Die Untersuchung des Verletzten ergab, dass ein Streifschuss die Ursache seiner Verletzung war. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Am Tatort und in der Umgebung sicherten Spezialisten verschiedene Spuren. Die Ermittlungen zur Täterschaft, dem genauen Tathergang und den Hintergründen dauern an. (leo/sda)