Polizeirapport

Motorradfahrerin bei Frontalkollision in Boltigen BE getötet

Bei einer Frontalkollision mit einem Auto ist am Freitagnachmittag in Boltigen BE eine Motorradlenkerin getötet worden. Der Fahrzeuglenker wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Zu der Frontalkollision kam es kurz nach 14.00 Uhr zwischen Weissenbach und Reidenbach, wie die Berner Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Die Motorradlenkerin sei von Zweisimmen her in die allgemeine Richtung Thun unterwegs gewesen, als sie während eines Überholmanövers aus noch zu klärenden Gründen seitlich einen in gleicher Richtung fahrenden Lastwagen touchierte. In der Folge sei sie frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Trotz umgehend eingeleiteten Rettungsmassnahmen sei die Motorradlenkerin noch auf der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlegen. (sda)