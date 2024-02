Polizeirapport

Hausbrand in Bäriswil (BE) – Polizei sucht Zeugen

In einem Mehrfamilienhaus in Bäriswil ist am späten Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar, doch kann gemäss Polizeiangaben «ein menschliches Verschulden» nicht ausgeschlossen werden.

Die Kantonspolizei Bern sucht deshalb Personen, die am Freitag zwischen 16.00 und 17.00 Uhr in der Nähe der Liegenschaft am Hausmattweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Die Meldung, dass es im Mehrfamilienhaus brenne, ging kurz nach 16.30 Uhr ein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatten sich die Flammen bereits bis ins Dach des Gebäudes ausgebreitet. Angehörige der Feuerwehren Regio Jegenstorf, Region Hindelbank und Burgdorf sowie der Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern brachten den Brand dann unter Kontrolle.

Alle Personen, die sich bei Brandausbruch im Mehrfamilienhaus aufgehalten hatten, konnten dieses gemäss Mitteilung selbständig und unverletzt verlassen. Die Liegenschaft ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Für die Bewohnerinnen und Bewohner konnte bereits eine provisorische Lösung gefunden werden. (sda)