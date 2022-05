Leichenfund in Siders VS: 14-Jähriger ersticht eigene Mutter

In der Nacht auf den 23. Mai 2022 ereignete sich in einer Wohnung in Siders im Kanton Wallis ein Tötungsdelikt innerhalb einer Familie.

Ein 14-jähriger Junge stach mit einer Stichwaffe auf seine 41-jährige Mutter ein, welche anschliessend verstarb. Dies meldet die Walliser Kantonspolizei.

Vor Ort konnten die Rettungskräfte nur noch den Tod der Frau feststellen. Das Jugendgericht leitete eine Untersuchung ein. Der mutmassliche Täter wurde in Untersuchungshaft gestellt. Es gilt die Unschuldsvermutung. (aeg)