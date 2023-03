Polizeirapport

Töfffahrer (17) kracht in Kienberg SO in Leitplanke – schwer verletzt

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Selbstunfall am Sonntagnachmittag in Kienberg SO schwer verletzt worden. Ein Rettungshelikopter der Rega flog den den Verletzten in ein Spital.

Bild: kapo SO

Der Unfall ereignete sich um 15.20 Uhr auf der Saalstrasse in Richtung Kienberg, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montag mitteilte. Der Lenker habe aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über das Motorrad verloren und sei in die Leiteinrichtung geprallt.

Der Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf. Das Motorrad ist schrottreif. (sda)