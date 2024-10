Polizeirapport

Betrunkener streift Scheune in Heldswil – Auto geht in Flammen auf

Ein betrunkener Automobilist hat in der Nacht auf Sonntag in Zihlschlacht eine Mauer gerammt. Bei der Weiterfahrt Richtung Heldswil TG streifte er eine Scheune, worauf das Auto stehen blieb und in Flammen aufging. Der Lenker blieb unverletzt, die Polizei nahm ihm den Fahrausweis ab.

Das zerstörte Auto in Heldswil. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Die Feuerwehr Felsenholz konnte das Auto des 55-Jährigen nach dem Unfall gegen 2 Uhr früh löschen, wie die Kantonspolizei mitteilte. Beim Atemtest wies der Lenker einen Wert von rund 1,8 Promille Alkohol auf. Später musste er sich einer Blut- und Urinprobe unterziehen.

Der Sachschaden an Mauer und Scheune sowie am Auto beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken. Zur Spurensicherung rückte der kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau aus. (dab/sda)