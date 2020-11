Schweiz

Polizeirapport

Buchs AG: Polizei findet Vater (37) und drei Kinder tot auf



Tötungsdelikt in Buchs AG: Polizei findet Vater (37) und drei Kinder tot auf

In Buchs AG ist es zu einem Tötungsdelikt gekommen: Die Polizei hat in einem Haus in der Nähe des Bahnhofs vier tote Personen aufgefunden.

Fabian Hägler / ch media

Bild: sda

In einem Einfamilienhaus im aargauischen Buchs wurden heute Morgen ein 37-jähriger Familienvater und seine drei Kinder tot aufgefunden. Der Vater gilt gemäss Angaben der Kantonspolizei Aargau als tatverdächtig. Die Kinder sind im Alter von 3, 11 und 13 Jahren.



Die Polizei erhielt heute Montagmorgen um 7.15 Uhr eine Meldung durch eine Drittperson. Bisher kann die Polizei noch keine weiteren Angaben zum Tatmotiv, zu den möglichen Hintergründen oder zum Tatablauf machen. Die Kantonspolizei ist am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen, die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Laut Recherchen der AZ vor Ort handelt es sich beim Vater, der mutmasslich seine Kinder umbrachte, um einen 37-jährigen Mann, der in der Medizinbranche arbeitete.

Ein ähnliches Tötungsdelikt hatte es im Kanton Aargau im Februar 2018 gegeben. Ein 77-jähriger Schweizer tötete in Spreitenbach seine 55-jährige Ehefrau und deren vierjährigen Enkel. Der Täter verübte Suizid.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen