Polizeirapport

Eine Person wird weiterhin vermisst nach Brand in Erlinsbach SO

Bild: Kapo so

Nach dem Brand eines denkmalgeschützten Hauses am Samstagabend in Erlinsbach SO fehlt am Montag noch immer jede Spur von einer im Haus wohnhaften Person. Auch in den Brandruinen sind gemäss Polizeiangaben bislang keine Hinweis auf die Person gefunden worden.

Die Kantonspolizei wird über neue Erkenntnisse von sich aus informieren, hiess es auf Anfrage. Unklar ist vorerst auch die Brandursache. Die Ermittlungen der Spezialisten der Polizei sind am Laufen.

Das Feuer zerstörte das mehrere Jahrhunderte alte Gebäude bis auf die Grundmauern. Als der Brand im Dachstock des ehemaligen Restaurants «Löwen» am Samstag um 21.45 Uhr ausgebrochen war, hatten sich vier Personen im Haus befunden. Sie blieben unverletzt.

Der Polizei war der Aufenthaltsort von zunächst drei Personen nicht bekannt gewesen. Im Laufe des Sonntags konnte die Polizei zwei Personen kontaktieren. Sie waren unversehrt. (aeg/sda)