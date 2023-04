Polizeirapport

Brücke in Poschiavo GR stürzt ein – mehrere Arbeiter verletzt

Bild: Kapo gr

ist in Poschiavo eine Brücke eingestürzt. Auf dieser befanden sich mehrere Arbeiter. Vier von ihnen wurden verletzt.

Am Dienstagnachmittag um 15.15 Uhr liess eine im Aufbau befindliche Brücke in Poschiavo nach. Auf der Brücke befanden sich fünf Arbeiter, allesamt italienische Staatsangehörige, welche mitsamt dieser in den Poschiavino stürzten. Bis auf einen konnten sich alle aus dem Trümmerfeld selbst befreien. Der Fünfte wurde durch die Rettungskräfte geborgen, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

Der Rettungsdienst Poschiavo nahm die ersten medizinischen Abklärungen von allen Verunfallten vor. Vier Arbeiter wurden ins Spital Poschiavo verbracht. Von dort aus wurde einer mit der Ambulanz ins Spital nach Samedan und einer mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur transportiert. Gemeinsam mit Spezialisten untersuchen die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Graubünden die genaue Ursache des Brückeneinsturzes. (aeg)