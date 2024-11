Polizeirapport

Autolenker stirbt nach Kollision mit Dreiradroller in Trimbach SO

Ein Automobilist ist am Freitagmorgen in Trimbach SO in das Dreiradroller eines Briefträgers geprallt. Der Postangestellte kam mit Verletzungen davon, der 50-jährige Autofahrer starb kurz darauf im Spital, wie die Kantonspolizei Solothurn schreibt. Im Vordergrund stehe ein medizinisches Problem.

Die Unfallstille in Trimbach SO. Bild: POLIZEI KANTON SOLOTHURN

Kurz vor 09.45 Uhr sei der Autofahrer auf der Baslerstrasse von Olten her kommend Richtung Trimbach unterwegs gewesen, als er rechts auf das Trottoir geraten sei. Dabei kollidierte er mit dem dort stehenden Dreirad-Roller eines Postangestellten, wie die Kantonspolizei schreibt.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte sei der Automobilist nicht ansprechbar gewesen. Er sei medizinisch betreut und mit einer Ambulanz ins Spital gebracht worden, wo er kurze Zeit später verstorben sei.

Nach ersten Erkenntnissen sei ein medizinisches Problem des 50-Jährigen die Ursache des Autounfalls und des Todes. Der leicht bis mittelschwer verletzte Postangestellte sei ebenfalls in ein Spital gebracht worden. (dab/sda)