Polizeirapport

Mehrere Betrunkene verunfallen auf St.Galler Strassen

Fünf verschiedene Unfälle auf St.Galler Strassen haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag dieselben Konsequenzen gehabt. Alle fünf Lenker mussten auf der Stelle ihre Führerausweise abgeben, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Sonntag mitteilte.

In Walenstadt prallte am Samstag gegen 23.40 Uhr ein 54-Jähriger mit seinem Auto in den Betonsockel einer zentralen Parkuhr. Und in Wil kollidierte das Fahrzeug eines 31-Jährigen knapp eine Stunde später mit einer massiven Signalisation.

Beide Lenker entfernten sich gemäss Polizeiangaben vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Beide wurden aber kurz darauf ausfindig gemacht.

Zudem wurde in Niederhelfenschwil am Samstag um 18.15 Uhr einer Streifkollision zwischen zwei Autos registriert. Ein 37-Jähriger Lenker war mit seinem Fahrzeug in einer Kurve kontinuierlich über die Fahrbahnmitte hinaus geraten, wie die Polizei mitteilte.

In Au kam gegen 20.30 Uhr der Wagen eines 49-Jährigen auf die Gegenfahrbar und kollidierte mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Und in Gossau prallte das Auto eines 27-Jährigen in das Heck eines Wagens, der kurz nach Mitternacht vor einem Fussgängerstreifen abbremsen musste.

Alle fünf Unfallverursacher wurden von der Polizei als fahrunfähig eingestuft. Auf Verfügung der Staatsanwaltschaft mussten sie Blut- und Urinproben abgeben. Verletzt wurden bei den Unfällen niemand. Den angerichteten Sachschaden beziffert die Polizei insgesamt auf über 50'000 Franken. (sda)