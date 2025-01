Die Garage nach den Löschungsarbeiten. Bild: kapo sh

Polizeirapport

Neuhausen am Rheinfall: 4 Autos bei Brand in Tiefgarage zerstört

Bei einem Brand in einer Tiefgarage im Zentrum von Neuhausen am Rheinfall sind am Mittwochabend vier Autos vollständig zerstört worden.

Rund 30 Anwohnerinnen und Anwohner mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung vorsorglich evakuiert werden, wie die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Der Brand an einem Auto war demnach kurz nach 21 Uhr gemeldet worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits drei weitere Fahrzeuge in Vollbrand. Die Feuerwehren Neuhausen Oberklettgau und Schaffhausen konnten die Flammen löschen und ein Übergreifen auf angrenzende Wohnhäuser verhindern.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens sind Gegenstand laufender Ermittlungen. (sda)