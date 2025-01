Dieses Gebiet ist betroffen. screenshot: alertswiss

Polizeirapport

Haus in der Nähe des Bülacher Bahnhofs in Flammen aufgegangen

In Bülach ist am Freitagnachmittag in einem leerstehenden Haus in der Nähe des Bahnhofs ein Feuer ausgebrochen. Der Brand führt gemäss Behördenangaben zu starker Rauchentwicklung und einem starken, unangenehmen Geruch.

Den Bewohnenden in der Umgebung des Hertiwegs empfahlen die Behörden über die App Alertswiss, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. (sda)

Mehr folgt in Kürze ...