Schweiz

Polizeirapport

Betrunken auf der Autobahn eingenickt: Auto verpasst Kurve



Betrunken auf der Autobahn eingenickt: Auto verpasst Kurve und landet auf dem Dach



Das Auto eines alkoholisierten Lenkers hat sich am frühen Donnerstagmorgen auf der Autobahn A4a in der Blegikurve in Cham überschlagen. Der Fahrer war am Steuer eingeschlafen und in einen Verkehrsteiler und eine Leiteinrichtung geprallt. Der 32-Jährige wurde verletzt.

Bild: Kapo Zug

Der Verletzte konnte das Auto selber verlassen, die Ambulanz brachte ihn ins Spital, wie die Zuger Polizei mitteilte. Der Mann hatte 1.28 Promille Alkohol im Blut. Er musste den Führerausweis abgeben. Am Auto entstand Totalschaden. Dieses wurde mit einem Kran geborgen und abtransportiert. (sda)

Bild: Kapo Zug

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung