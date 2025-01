Polizeirapport

Von Betrunkenem frontal gerammt: 83-Jährige verstirbt im Spital

Der schwere Verkehrsunfall in Niederwil AG vom Montag hat ein Todesopfer gefordert. Eine 83-Jährige, die bei der Frontalkollision schwere Verletzungen erlitten hatte, ist am Dienstagnachmittag im Spital verstorben.

Die Aargauer Kantonspolizei informierte am Neujahrstag in einer Mitteilung über den Todesfall. Die Frau war nach dem Unfall in kritischem Zustand in die Klinik eingeliefert worden.

Ein mutmasslich betrunkener Autofahrer hatte am Montagabend in Niederwil AG eine heftige Frontalkollision verursacht. Zum Unfall kam es um 18.20 Uhr auf der Gnadenthalerstrasse. Nach Polizeiangaben bog ein 39-jähriger Automobilist von einer schmalen Seitenstrasse in die Hauptstrasse ein. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal gegen das Auto der Seniorin.

Die Staatsanwaltschat hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Die Ermittlungen seien nach wie vor im Gange, schrieb die Polizei am Mittwoch. (sda)